"المقاومة الجنوبية" تعترف باختطاف قائد عسكري بارز في الشرعية وتضع شرطا وحيدا للتراجع عن تصفيته!
*يمن برس -متابعة خاصة
أقرت "المقاومة الجنوبية" التابعة للانتقالي في شبوة، اليوم الاثنين، باختطاف قائد عسكري بارز في القوات الحكومية وهددت بتصفيته.
واعترفت ما تسمى "بالمقاومة الجنوبية" في بيان لها، نشره نشطاء الانتقالي باختطاف القيادي في القوات الخاصة تركي لعكب، شقيق قائد القوات الخاصة في شبوة، عبد ربه لعكب.
وطالب بيان المليشيات سلطات محافظة شبوة والقوات الحكومية بتسليم من أسماهم "قتلة القميشي والإفراج الفوري على كافة عناصر الانتقالي الأسرى منذ أغسطس الماضي ومن جميع المحافظات الجنوبية، متوعدة باتخاذ إجراءات مناسبة في حال لم يتم تنفيذ شروطها".
ولجأت خلال الفترة الماضية مليشيات الانتقالي إلى تنفيذ كمائن واغتيالات لقادة عسكريين في شبوة عقب تمكن القوات الحكومية من طردها من المحافظة في أغسطس المنصرم
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك