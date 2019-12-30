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المليشيا الحوثية: "أسقطنا نحو 69 طائرة ونمتلك مخزونا صاروخيا يؤهلنا للقيام بهجمات مدمرة"

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يحيى سريع متحدث الحوثيين

*يمن برس -متابعة خاصة

قال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين الإنقلابية، إن القدرة الهجومية لسلاح الجو المسير تضاعفت بنسبة 400% عما كانت عليه في العام السابق، فضلا عن انضمام تشكيلات عسكرية جديدة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد "قواتنا المسلحة أصبحت تمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة إضافة إلى أجيال مختلفة من طائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية، وباتت تمتلك مخزونا استراتيجيا من الصواريخ بمختلف أنواعها إضافة الى سلاح الجو المسير، بما يؤهلها لشن عمليات عسكرية هجومية مدمرة"، بحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة.



وتابع "شهد العام 2019 انضمام تشكيلات عسكرية جديدة لقواتنا المسلحة إضافة إلى وحدات قتالية نوعية مع آلاف المجندين والمتطوعين كما نفذت قواتنا وفي ظل ظروف العدوان والحصار العشرات من المناورات التدريبية شارك فيها المئات من منتسبي الدورات العسكرية القتالية بمختلف مستوياتها وكذلك الكليات والمعاهد العسكرية والجنود والضباط من مختلف المناطق العسكرية".



وحول ما وصفه بإنجازات الدفاعات الجوية، قال إن "عمليات الدفاع الجوي خلال العام الجاري أدت إلى إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان توزعت بين 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".



وكان المتحدث كشف عن توسيع بنك أهداف قوات الجيش اليمني ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول التحالف، مؤكدا أن بنك أهداف قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ينقسم الى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية، لافتا إلى أنه ضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات.



وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".



وأضاف الجبير في السادس من الشهر الجاري إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".



وحذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصىة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين الإنقلابية، إن القدرة الهجومية لسلاح الجو المسير تضاعفت بنسبة 400% عما كانت عليه في العام السابق، فضلا عن انضمام تشكيلات عسكرية جديدة.وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد "قواتنا المسلحة أصبحت تمتلك القدرة الكاملة على صناعة منظومات صاروخية متكاملة إضافة إلى أجيال مختلفة من طائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية، وباتت تمتلك مخزونا استراتيجيا من الصواريخ بمختلف أنواعها إضافة الى سلاح الجو المسير، بما يؤهلها لشن عمليات عسكرية هجومية مدمرة"، بحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة.وتابع "شهد العام 2019 انضمام تشكيلات عسكرية جديدة لقواتنا المسلحة إضافة إلى وحدات قتالية نوعية مع آلاف المجندين والمتطوعين كما نفذت قواتنا وفي ظل ظروف العدوان والحصار العشرات من المناورات التدريبية شارك فيها المئات من منتسبي الدورات العسكرية القتالية بمختلف مستوياتها وكذلك الكليات والمعاهد العسكرية والجنود والضباط من مختلف المناطق العسكرية".وحول ما وصفه بإنجازات الدفاعات الجوية، قال إن "عمليات الدفاع الجوي خلال العام الجاري أدت إلى إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان توزعت بين 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".وكان المتحدث كشف عن توسيع بنك أهداف قوات الجيش اليمني ليشمل مراكز حيوية وحساسة على طول وعرض جغرافيا دول التحالف، مؤكدا أن بنك أهداف قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ينقسم الى ثلاثة مستويات بحسب الأهمية، لافتا إلى أنه ضمن المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات.وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".وأضاف الجبير في السادس من الشهر الجاري إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".وحذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصىة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية.







المليشيا الحوثية يحيى سريع مخزونا صاروخيا



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