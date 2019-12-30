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تجار جملة بإب يغلقون محلاتهم نتيجة منع الحوثيين تداول العملة
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 06:13:00 مساءً

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تجار جملة بإب يغلقون محلاتهم نتيجة منع الحوثيين تداول العملة

*يمن برس - متابعة خاصة
أكدت مصادر محلية إغلاق عدد من تجار الجُملة بمحافظة إب، محلاتهم التجارية بعد قرار مليشيا الحوثي منع تداول الطبعة الجديدة من العملة والتي صرفها البنك المركزي في عدن.

وقالت المصادر إن عدداً من تجار الجملة في مديريتي بعدان والسبرة شرق إب، أغلقوا محلاتهم التجارية، نتيجة للقرار وسط استياء شعبي واسع.

وتسبب القرار الحوثي بزيادة كبيرة في عمولات الحوالات المالية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا والأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وصفت بأنها "جنونية"، حيث ارتفعت نحو 7 % بعد ان كانت واحد ونصف في المائة. 


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خاص - يمن برس

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