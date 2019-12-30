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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج

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*يمن برس-وكالات

احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنا ماليزيا.



وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران أن "الحرس الثوري احتجز سفينة لتهريب الوقود" قرب جزيرة أبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات، واعتقل 16 شخصا كانوا على متنها وهم مواطنون ماليزيون.



وذكرت الوكالة أن السفينة كانت محملة بنحو 1 مليون و312 ألف لتر من الوقود، دون ذكر الدولة التي كانت الناقلة تبحر تحت علمها.



وسبق أن احتجزت القوات البحرية الإيرانية مرارا سفنا قالت إنها عملت على تهريب النفط في مياه منطقة الخليج.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك احتجز الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، سفينة قرب جزيرة أبو موسى في مياه الخليج وعلى متنها 16 مواطنا ماليزيا.وأوضحت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران أن "الحرس الثوري احتجز سفينة لتهريب الوقود" قرب جزيرة أبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات، واعتقل 16 شخصا كانوا على متنها وهم مواطنون ماليزيون.وذكرت الوكالة أن السفينة كانت محملة بنحو 1 مليون و312 ألف لتر من الوقود، دون ذكر الدولة التي كانت الناقلة تبحر تحت علمها.وسبق أن احتجزت القوات البحرية الإيرانية مرارا سفنا قالت إنها عملت على تهريب النفط في مياه منطقة الخليج.







الحرس الثوري سفينة الخليج



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