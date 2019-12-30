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اعتقال شابين دافعا عن شقيقةٍ لهما بعد تعرضها للتحرش في عدن(تفاصيل)

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مسلحيون تابعون للانتقالي في عدن

*يمن برس -عدن

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، أن مسلحي الانتقالي في عدن، اعتقلوا شابين من أبناء عدن على خلفية دفاعهما عن قريبة لهما تعرضت للتحرش من قبل أحد الجنود.



وقال الشهود إن المسلحين اعتدوا على الشابين بالضرب داخل أحد معتقلاتها إثر قيامهما بالدفاع عن قريبة لهما تعرضت للتحرش والملاحقة من قبل جندي يعمل في شرطة عدن.



وأضاف الشهود أن الجندي لاحق فتاة في السادسة عشر من العمر في شوارع مديرية المنصورة بعدن إلى مقربة من بيتها، ليتعرض للضرب من قبل شقيقيها بعد إخبارها لهم أنه كان يلاحقها.



وبعد ساعات من الواقعة، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن حي بلوك 32 في مديرية المنصورة وبدأوا في اعتقال بعض شباب الحي بحجة أنهم مطلوبين للأمن قبل أن يتدخل شقيق الفتاة وقريبها ويسلما نفسيهما للجنود. وأشار الشهود إلى أن الشابين ما يزالان مختطفين لدى إدارة الأمن في عدن، لافتة إلى أن الجندي الذي تعرض للفتاة من ضمن المشاركين في الاعتداء على أشقائها.



ومنذ مطلع أغسطس الماضي، تسيطر مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات على عدن، وتنفذ حملات اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين، بين الحين والآخر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، أن مسلحي الانتقالي في عدن، اعتقلوا شابين من أبناء عدن على خلفية دفاعهما عن قريبة لهما تعرضت للتحرش من قبل أحد الجنود.وقال الشهود إن المسلحين اعتدوا على الشابين بالضرب داخل أحد معتقلاتها إثر قيامهما بالدفاع عن قريبة لهما تعرضت للتحرش والملاحقة من قبل جندي يعمل في شرطة عدن.وأضاف الشهود أن الجندي لاحق فتاة في السادسة عشر من العمر في شوارع مديرية المنصورة بعدن إلى مقربة من بيتها، ليتعرض للضرب من قبل شقيقيها بعد إخبارها لهم أنه كان يلاحقها.وبعد ساعات من الواقعة، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة لإدارة أمن عدن حي بلوك 32 في مديرية المنصورة وبدأوا في اعتقال بعض شباب الحي بحجة أنهم مطلوبين للأمن قبل أن يتدخل شقيق الفتاة وقريبها ويسلما نفسيهما للجنود. وأشار الشهود إلى أن الشابين ما يزالان مختطفين لدى إدارة الأمن في عدن، لافتة إلى أن الجندي الذي تعرض للفتاة من ضمن المشاركين في الاعتداء على أشقائها.ومنذ مطلع أغسطس الماضي، تسيطر مليشيات الانتقالي التابعة للإمارات على عدن، وتنفذ حملات اعتقالات واسعة في أوساط المواطنين، بين الحين والآخر.







اعتقال تحرش عدن



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