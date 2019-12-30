الجنرال جوها: واجبنا إعادة انتشار مُرضية لطرفي الصراع في اليمن

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*يمن برس - متابعات

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال أبهيجيت جوها، إن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق الحديدة مُرضية لطرفي الصراع في اليمن.

وأضاف جوها في حوار هاتفي مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، نشرته في عددها اليوم الإثنين، أن الانسحاب الأحادي الذي نفذته جماعة الحوثي في مايو الماضي، "كان خطوة نحو الهدف العام... لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده".

وطالب الطرفين بأن "يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه".

وشدد على أهمية أن يكون هناك اتفاق سياسي بين الطرفين، لافتاً إلى أن هذا ما تتحرك الأمم المتحدة الآن تجاهه.

وأوضح المسؤول الأممي أنه ستجري خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة المفهوم العسكري المشترك لعملية إعادة الانتشار بعد العروض الأولية التي جرت خلال الاجتماع المشترك السابع للجنة إعادة الانتشار .

وتابع "بالطبع لن تكون عملية إعادة الانتشار الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسياً".

وبشأن مسألة قوة الأمن المحلية، قال جوها إنها "مسألة ذات طبيعة سياسية ويجب حلها بواسطة القيادة السياسية لكلا الطرفين"، ورأى بأن الطرفين سيحلا هذه المشكلة عندما تحين اللحظة المناسبة.

وأكد أن كلا الطرفين قد التزم بوقف إطلاق النار، مستدركاً "ومع ذلك، لا يمكن إنكار حالة انعدام الثقة نتيجة للصراع الطويل وأعتقد أن كلا الطرفين صادق في رغبتهما في إنهاء الحرب، وهو ما يعطيني الكثير من الأمل".

واعتبر أن ما تحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بإنشاء مركز العمليات المشتركة لتعزيز وقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد ، وإنشاء خمسة مراكز مراقبة مشتركة حول مدينة الحديدة، إنجازاً، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك. ولذلك فالأمل كبير، حسب قوله.