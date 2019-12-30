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"مليشيا الحوثي" تعلن تحرير عدد من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة الشرعية

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثيين مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن دفعة جديدة من أسراها عبر عمليات تبادل مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.



وذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة الحوثيين وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، أن الجماعة "حررت 10 من أسراها عبر عمليات تبادل في عدة جبهات



وأوضح أن عمليات تبادل الأسرى مع الجيش اليمني تمت عبر وساطات وجهود محلية.

يأتي ذلك عقب نجاح صفقة تبادل 135 أسيرا بين الجيش اليمني والجماعة، الخميس الماضي، تضمنت إفراج الجيش عن 60 أسيرا من الجماعة، مقابل إطلاقها سراح 75 أسيرا ومعتقلا.



وأجرت المليشيا الحوثية والجيش اليمني، منذ منتصف 2015 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 300 عملية تبادل أسرى، عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير سبعة آلاف أسير من الجانبين، حسب الجماعة.



وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثيين مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن دفعة جديدة من أسراها عبر عمليات تبادل مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية.وذكر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في جماعة الحوثيين وعضو وفدها المفاوض، عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، أن الجماعة "حررت 10 من أسراها عبر عمليات تبادل في عدة جبهاتوأوضح أن عمليات تبادل الأسرى مع الجيش اليمني تمت عبر وساطات وجهود محلية.يأتي ذلك عقب نجاح صفقة تبادل 135 أسيرا بين الجيش اليمني والجماعة، الخميس الماضي، تضمنت إفراج الجيش عن 60 أسيرا من الجماعة، مقابل إطلاقها سراح 75 أسيرا ومعتقلا.وأجرت المليشيا الحوثية والجيش اليمني، منذ منتصف 2015 وحتى 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو 300 عملية تبادل أسرى، عبر وساطات وتفاهمات محلية تم بموجبها تحرير سبعة آلاف أسير من الجانبين، حسب الجماعة.وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.







مليشيا الحوثي تبادل أسرى



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