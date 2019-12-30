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هذه أخطرها.. تعرف على الأمراض الأكثر تفشياً في 2019

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*يمن برس - متابعات

انتشرت عدة أمراض في 2019 وتنوعت ما بين ما هو قديم وما هو جديد نسبياً، والتي احتلت العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام العالمية على مدار العام ولا يزال بعضها يشكل خطراً على البشر.

وبحسب تقرير نشر في موقع روسيا اليوم فقد جاءت القائمة كالتالي:



الحصبة

انتشرت في الولايات المتحدة خلال هذا العام أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 25 عاماً، ومن 1 يناير إلى غاية 5 ديسمبر الجاري، تم الإبلاغ عن 1276 حالة وفاة مؤكدة من الحصبة، في 31 ولاية أمريكية.







الفيالقة

يعد أحد الأشكال الخطيرة من الالتهاب الرئوي ويمكن حدوثه من خلال أحواض المياه الساخنة هذا ما حدث في ولاية كارولينا الشمالية التي تفشى فيها داء الفيالقة المرتبط بالأحواض الساخنة .وتسبب المرض في إصابة ما يقارب 140 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في كارولينا الشمالية. وتوفي 4 أشخاص جراء هذا الوباء الذي ينتقل من خلال استنشاق "البكتيريا" المسببة له، ولا ينتقل من خلال العدوى من شخص لآخر، وقد يكون المرض قاتلاً إذا ترك من دون علاج.





أمراض الرئة

انتشرت في عدد كبير من الدول أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، وظهر أول مؤشرات المرض في يوليو، عندما أبلغ الأطباء في ولاية ويسكونسن عن رؤية ثمانية مرضى في سن المراهقة يعانون من أضرار خطيرة في الرئة عقب استخدامهم السجائر الإلكترونية ثم ظهرت العشرات من الحالات الأخرى، في جميع أنحاء العالم، لما سمي بـ EVALI والتي تعني استخدام السجائر الإلكترونية يرتبط بإصابة الرئة.

ووجدت الدراسات أن معظم المرضى أبلغوا عن استخدام منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول (THC) وهو العنصر النشط في الماريغوانا، وهو ما جعل مسؤولي الصحة يقترحون أن هذه المنتجات تلعب دوراً كبيراً في تفشي المرض.



التهاب الدماغ

كان هذا عاماً سيئاً بشكل خاص للعدوى بمرض نادر ومميت يُعرف باسم التهاب الدماغ الخيلي الشرقي بحسب خبراء.

ويمكن أن يسبب المرض الفيروسي، الذي ينتشر عن طريق البعوض، التهاب الدماغ. ويموت نحو 30% من المرضى الذين يصابون بهذا الالتهاب في الدماغ، وأولئك الذين يبقون على قيد الحياة غالباً ما يعانون من تلف في الدماغ، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتشرت عدة أمراض في 2019 وتنوعت ما بين ما هو قديم وما هو جديد نسبياً، والتي احتلت العناوين الرئيسة لوسائل الإعلام العالمية على مدار العام ولا يزال بعضها يشكل خطراً على البشر.وبحسب تقرير نشر في موقع روسيا اليوم فقد جاءت القائمة كالتالي:الحصبةانتشرت في الولايات المتحدة خلال هذا العام أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 25 عاماً، ومن 1 يناير إلى غاية 5 ديسمبر الجاري، تم الإبلاغ عن 1276 حالة وفاة مؤكدة من الحصبة، في 31 ولاية أمريكية.الفيالقةيعد أحد الأشكال الخطيرة من الالتهاب الرئوي ويمكن حدوثه من خلال أحواض المياه الساخنة هذا ما حدث في ولاية كارولينا الشمالية التي تفشى فيها داء الفيالقة المرتبط بالأحواض الساخنة .وتسبب المرض في إصابة ما يقارب 140 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في كارولينا الشمالية. وتوفي 4 أشخاص جراء هذا الوباء الذي ينتقل من خلال استنشاق "البكتيريا" المسببة له، ولا ينتقل من خلال العدوى من شخص لآخر، وقد يكون المرض قاتلاً إذا ترك من دون علاج.أمراض الرئةانتشرت في عدد كبير من الدول أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية، وظهر أول مؤشرات المرض في يوليو، عندما أبلغ الأطباء في ولاية ويسكونسن عن رؤية ثمانية مرضى في سن المراهقة يعانون من أضرار خطيرة في الرئة عقب استخدامهم السجائر الإلكترونية ثم ظهرت العشرات من الحالات الأخرى، في جميع أنحاء العالم، لما سمي بـ EVALI والتي تعني استخدام السجائر الإلكترونية يرتبط بإصابة الرئة.ووجدت الدراسات أن معظم المرضى أبلغوا عن استخدام منتجات السجائر الإلكترونية التي تحتوي على رباعي هيدرو كانابينول (THC) وهو العنصر النشط في الماريغوانا، وهو ما جعل مسؤولي الصحة يقترحون أن هذه المنتجات تلعب دوراً كبيراً في تفشي المرض.التهاب الدماغكان هذا عاماً سيئاً بشكل خاص للعدوى بمرض نادر ومميت يُعرف باسم التهاب الدماغ الخيلي الشرقي بحسب خبراء.ويمكن أن يسبب المرض الفيروسي، الذي ينتشر عن طريق البعوض، التهاب الدماغ. ويموت نحو 30% من المرضى الذين يصابون بهذا الالتهاب في الدماغ، وأولئك الذين يبقون على قيد الحياة غالباً ما يعانون من تلف في الدماغ، وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض.







طب صحة امراض



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