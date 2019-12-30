بيان هام وعاجل من البنك المركزي بعدن

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*يمن برس - خاص

قال البنك المركزي اليمني إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.

وأوضح في بيان حصل "يمن برس" على نسخة منه اليوم الإثنين، الجهة الوحيدة المخولة دستورياً وقانونياً بإدارة وتوجيه أعمال البنك المركزي وإصدار أي تعليمات منظمة للقطاع المصرفي هو المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبالتالي فإن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.

وأكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشُير إليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي، كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 ، وسيقوم البنك المركزي بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.

وأشار إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية. وعليه نحذر البنوك وشركات الصرافة من التعامل معهاوسيتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.

وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق الغير محررة.