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الريال يواصل صموده في صنعاء وانهيار كبير في عدن (أسعار الصرف)
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 09:44:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
واصلت أسعار صرف الريال اليمني ارتفاعها الطفيف أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الاثنين، فيما واصلت انخفاضها في عدن
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء:
الدولار الأمريكي
شراء: 578 ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.4 ريال
شراء: 153 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 608 ريال
بيع: 611 ريال
الريال السعودي
شراء: 160 ريال
بيع: 160.5 ريال
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