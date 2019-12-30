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كتلة هوائية شديدة البرودة وموجة أمطار الأسبوع المقبل في السعودية

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*يمن برس - متابعات

قال الراصد الجوي السعودي سامي عبيد عبدالله الحربي، عضو مركر الفلك الدولي: إنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة اندفاعاً لكتلة هوائية شديدة البرودة، تغطي أغلب المناطق، وذلك خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الدراسي لعام 1441 هـ.



وأضاف الحربي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذه الموجة تبدأ يوم السبت 9-5-1441هـ وتستمر لعدة أيام، محذرا المزارعين من خطر تشكل الصقيع على مناطق شمال المملكة (الحدود الشمالية ـ الجوف ـ حائل ـ تبوك ـ شمال المدينة المنورة).



وأشار إلى أن الحالة الماطرة والموجة شديدة البرودة تبدأ مقدمتها الجمعة 8-5-1441، وإلى يوم الأحد 10-5-1441 هـ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الراصد الجوي السعودي سامي عبيد عبدالله الحربي، عضو مركر الفلك الدولي: إنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة اندفاعاً لكتلة هوائية شديدة البرودة، تغطي أغلب المناطق، وذلك خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الدراسي لعام 1441 هـ.وأضاف الحربي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذه الموجة تبدأ يوم السبت 9-5-1441هـ وتستمر لعدة أيام، محذرا المزارعين من خطر تشكل الصقيع على مناطق شمال المملكة (الحدود الشمالية ـ الجوف ـ حائل ـ تبوك ـ شمال المدينة المنورة).وأشار إلى أن الحالة الماطرة والموجة شديدة البرودة تبدأ مقدمتها الجمعة 8-5-1441، وإلى يوم الأحد 10-5-1441 هـ.







السعودية امطار شتاء



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