فرنسي ينضم إلى قائمة أغنى شخصين في العالم بعد تجاوز ثروته 100 مليار دولار

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*يمن برس - متابعات

انضم الملياردير الفرنسي برنارد أرنو إلى قائمة أغنى شخصين في العالم بعد تجاوز ثروته المائة مليار دولار.

وبلغ اجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم بنحو 1.2 تريليون دولار.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم خلال العام الجاري ارتفعت نحو 25% إلى 5.9 تريليون دولار.

وتمكن الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، من زيادة ثروته بحوالي 36.5 مليار دولار العام الجاري، ليصبح ثالث أغنى رجل في العالم بعد أن تجاوزت أمواله 100 مليار دولار.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إنّ "ثروة 52 مليارديرًا فقط من هؤلاء سجلت تراجعًا في 2019، بمن فيهم أغنى رجل في العالم وهو رئيس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، الذي هبطت ثروته بنحو 9 مليارات دولار نتيجة المبلغ الضخم الذي دفعه ضمن تسوية مع طليقته".

وأضافت :"رغم الانخفاض، فإن جيف احتفظ بمركزه كأغنى رجل في العالم، وذلك بعد أن قفزت أسهم شركته بشكل كبير نتيجة المبيعات الضخمة خلال موسم الأعياد الحالي".

وأشارت الوكالة إلى أنّ 172 مليارديرًا أمريكيا سجلوا ارتفاعًا في ثرواتهم بنحو 500 مليار دولار، بمن فيهم مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، الذي زادت ثروته نحو 27.3 مليار دولار، كذلك زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوف، بيل غيتس، بحوالي 22.7 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أن "عدد المليارديرات في الصين واصل ارتفاعه ليصل إلى 54 مليارديرًا، لتصبح ثاني دولة بعدد المليارديرات بعد الولايات المتحدة".

ونوهت إلى أن "ثروة مؤسس شركة التكييف الأكبر في الصين وهي زيانجيان قفزت نحو 79% لتصل إلى 23.3 مليار دولار".