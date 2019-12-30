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في الذكرى 13 لإعدامه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صدام حسين

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*يمن برس - متابعات

يصادف اليوم الذكرى 13 لإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي تزامن مع أول أيام عيد الإضحى بمقر الشعبة الخامسة بمنطقة الكاظمية العراقية.



وعلق علي خامنئي على هذا الحدث قائلا: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق".



ويروي أحد الجنود الذي كان شاهدا على تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صدام حسين منذ خروجه من العربة المصفحة وصولا إلى غرفة الإعدام حيث أكد انه سمع ضجيجا وصراخا وارتطام جسده على الأرض.



وأضاف حارس صدام الأصغر سنا أن البعض قام بالبصق على جثته وركلها وتم سماع أصوات إطلاق نار.



وأشار إلى أن إمكانية نجاته كانت قائمة لو أن انصاره تمكنوا من الوصول إليه خاصة ان علاقة طيبة جمعته مع جميع الحراس.



وأكد في هذا السياق أنه كان يتصرف كأنه الجد الخامس للحراس.



يذكر أن القوات الأمريكية قامت بتسليم جثته لعشيرته في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يصادف اليوم الذكرى 13 لإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي تزامن مع أول أيام عيد الإضحى بمقر الشعبة الخامسة بمنطقة الكاظمية العراقية.وعلق علي خامنئي على هذا الحدث قائلا: من يعتقد أن قوته أبدية فلينظر إلى صدام حسين ومحمد رضا بهلوي والاتحاد السوفيتي السابق".ويروي أحد الجنود الذي كان شاهدا على تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صدام حسين منذ خروجه من العربة المصفحة وصولا إلى غرفة الإعدام حيث أكد انه سمع ضجيجا وصراخا وارتطام جسده على الأرض.وأضاف حارس صدام الأصغر سنا أن البعض قام بالبصق على جثته وركلها وتم سماع أصوات إطلاق نار.وأشار إلى أن إمكانية نجاته كانت قائمة لو أن انصاره تمكنوا من الوصول إليه خاصة ان علاقة طيبة جمعته مع جميع الحراس.وأكد في هذا السياق أنه كان يتصرف كأنه الجد الخامس للحراس.يذكر أن القوات الأمريكية قامت بتسليم جثته لعشيرته في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت.







العراق صدام اعدام



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