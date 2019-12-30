صلاح الأخفش يثير ضجة في السعودية وصدور قرار بمنعه من دخول المملكة

*يمن برس - خاص
أثار الفنان اليمني صلاح الأخفش ضجة واسعة في السعودية عقب مطالبات ناشطين سعوديين بمنعه من دخول المملكة بحجة الإساءة لها في أغانٍ سابقة.
ورفض رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، استضافة الفنان الأخفش لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة ووعد بالتحقيق في موضوع استضافته.
وقال المسؤول السعودي في تغريدة على "تويتر": "هذا شيء غير مقبول تماماً، وسنحقق في الموضوع ونتخذ اللازم حالاً.
وكان ناشطون سعوديون اعترضوا على مشاركة الفنان الأخفش في مهرجان أنغامي، وهو ما جعل هيئة الترفيه تلغي دعوة الأخفش لحضور الحفل وتفتح تحقيقاً في الموضوع.
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