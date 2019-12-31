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بن بريك يعلق على استقالة العميد طارق من المجلس الانتقالي
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 12:15:00 صباحاً

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بن بريك يعلق على استقالة العميد طارق من المجلس الانتقالي

*يمن برس - خاص

 علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على استقالة القيادي البارز في المجلس العميد طارق هادي، معتبراً أن "الانتقالي" تكتل شعبي وليس "حزباً".

 

وقال بن بريك في تغريدة على "تويتر": "قلناها مرارا الانتقالي إرادة شعبية وتكتل شعبي.. ليس بحزب له أعضاء".

 

وأضاف بن بريك "هناك موظفون يديرون أعمال هيئات الانتقالي، قد يعتذر شخص من وظيفته ويبقى يحمل نفس مبدأ الانتقالي وهو الاستقلال".

 

وأشار إلى أن أمر استقالة شخص من وظيفته لوجهة نظر عنده أو لظروفه الشخصية أمر وارد جدا وطبيعي وفي مصلحة العمل.

 

وكان القيادي البارز في الانتقالي العميد طارق علي ناصر هادي أعلن استقالته من المجلس بسبب ما وصفه بـ"انحرافه" وتخليه عن "مبادئه".




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خاص - يمن برس

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