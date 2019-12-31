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جنود يفتحون النار على موكب مستشار وزير الدفاع في مأرب

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*يمن برس - خاص

أطلق أفراد إحدى النقاط الأمنية بمحافظة مأرب في وقت متأخر من مساء الإثنين، النار على موكب العميد محمد علي أحمد الجرادي قائد اللواء 81 مشاة سابقاً ومستشار وزير الدفاع حالياً.



وقال شهود عيان لـ "يمن برس" إن موكب العميد الجرادي تعرض لوابل من الرصاص من نقطة المؤسسة العسكرية على مدخل مدينة مأرب والتابعة لقوات الأمن المركزي بعد أن حاول الموكب المرور دون التوقف في النقطة.



وأكد شهود العيان أن موكب العميد الجرادي توقف بعد إطلاق النار فيما لم يصب أحد بأذى وتم احتواء الموقف.



من جهته اتهم الشيخ سعد علي الجرادي شقيق العميد الجرادي وعضو مؤتمر الحوار أمن مأرب بمحاولة اغتيال شقيقه مؤكداً أن الحادثة تم إثباتها بالأدلة القاطعة وبحضور العميد أحمد الشوكاني مدير أمن محافظة ريمة والعقيد عمار الصغير قائد الشرطة العسكرية في المحافظة ذاتها.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أطلق أفراد إحدى النقاط الأمنية بمحافظة مأرب في وقت متأخر من مساء الإثنين، النار على موكب العميد محمد علي أحمد الجرادي قائد اللواء 81 مشاة سابقاً ومستشار وزير الدفاع حالياً.وقال شهود عيان لـ "يمن برس" إن موكب العميد الجرادي تعرض لوابل من الرصاص من نقطة المؤسسة العسكرية على مدخل مدينة مأرب والتابعة لقوات الأمن المركزي بعد أن حاول الموكب المرور دون التوقف في النقطة.وأكد شهود العيان أن موكب العميد الجرادي توقف بعد إطلاق النار فيما لم يصب أحد بأذى وتم احتواء الموقف.من جهته اتهم الشيخ سعد علي الجرادي شقيق العميد الجرادي وعضو مؤتمر الحوار أمن مأرب بمحاولة اغتيال شقيقه مؤكداً أن الحادثة تم إثباتها بالأدلة القاطعة وبحضور العميد أحمد الشوكاني مدير أمن محافظة ريمة والعقيد عمار الصغير قائد الشرطة العسكرية في المحافظة ذاتها.







مأرب العميد الجرادي اطلاق نار



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