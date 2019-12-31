عصيان تجاري في إب وثورة غضب ضد الحوثيين

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*يمن برس - إب

أغلق عدد من تجار الجملة بمحافظة إب (وسط اليمن)، محلاتهم التجارية بعد قرار مليشيا الحوثي منع تداول الطبعة الجديد من العملة.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من تجار الجملة في مديريتي بعدان والسبرة شرق إب، أغلقوا محلاتهم التجارية، نتيجة للقرار وسط استياء شعبي واسع.

وتسبب القرار الحوثي بزيادة كبيرة في عمولات الحوالات المالية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا والأخرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وصفت بأنها "جنونية"، حيث ارتفعت نحو 7 % بعد ان كانت واحد ونصف في المئة.