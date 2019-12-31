السعودية تحذر المقيمين اليمنيين على أراضيها من تجاهل هذا الإجراء الهام

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*يمن برس - متابعات

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، وذلك قبل فرض غرامة تأخير لتجديد هوية مقيم.

وأوضحت الجوازات، في ردها على سؤال مغرد استفسر خلاله بشأن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد، أن الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات دعت في وقت سابق، جميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم، إلى سرعة مراجعة إدارات الجوازات وتسجيل بصماتهم ومرافقيهم في النظام الآلي.

وأكدت مديرية الجوازات أنها دعت إلى ذلك تفاديا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي للاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة.

وشددت على أنه سيتم إيقاف سجلات الوافدين المقيمين في المملكة الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية (البصمة) في النظام الآلي ولن يتم تنفيذ أي إجراء لهم في سجلاتهم بالحاسب الآلي دون وجود بصماتهم.