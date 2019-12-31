6 فوائد مذهلة لتنظيف الأسنان بالمسواك.. تعرف عليها

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*يمن برس - متابعات

على الرغم من أن الكثيرين يستخدمون الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان في عصرنا الحالي، إلأ أن البعض لايزال يفضل استخدام المسواك الذي كان منتشرا بشكل كبير في الماضي.

ويؤكد أطباء الأسنان أن للمسواك فوائد عديدة ذكرها موقع ماي سوك الإلكتروني على النحو التالي:

1- مكافحة التسوس والبلاك:

أثبتت العديد من الدراسات أن باستخدام المسواك يحفز إنتاج اللعاب، وهو أمر ذو أهمية قصوى في مكافحة تسوس الأسنان بشكل طبيعي، كما يحتوي المسواك أيضاً على مادة تمنع تراكم طبقة البلاك الضارة للأسنان، ويحمي من التهاب اللثة.

2- التخلص من رائحة الفم الكريهة:تنظيف الأسنان بالمسواك له آثار مفيدة عديدة على صحة الفم، بما في ذلك محاربة رائحة الفم الكريهة، ونظراً لخصائصه المضادة للجراثيم، يساعد المسواك على التخلص من الميكروبات المسببة للرائحة.

3- خصائص مضادة للميكروبات:هناك أكثر من 700 سلالة مختلفة من البكتيريا في أفواهنا، وفي حين أن السلالات البكتيرية المفيدة تدعم هضم الطعام ، فإن السلالات الضارة يمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا وتسبب أمراض اللثة. ويعد التنظيف باستخدام المسواك أكثر فاعلية من التنظيف بالفرشاة، من خلال خفض مستويات البكتيريا الضارة.

4- خصائص مضادة للسرطان:تتجاوز فوائد عصي المسواك صحة الفم للوصول إلى الآثار العلاجية، حيث تقول بعض الدراسات إن المسواك له خصائص مضادة للسرطان لأنه يحتوي على أنزيمات مضادة للأكسدة.

5- مذاق منعش:عصي المسواك لها طعم فريد من نوعه، وعلى عكس طعم النعناع في معظم معاجين الأسنان التجارية، يحفز المسواك إنتاج اللعاب، مما يمنع جفاف الفم ويعطي شعوراً بالانتعاش.

6- تخفيف آلام اللثة:لتخفيف التورم والألم الناجمين عن التهاب اللثة، يوصى بشدة باستخدام عصي المسواك، نظراً لخصائصها المسكنة والمعروفة بتخفيف الالتهابات.