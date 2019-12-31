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هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة.. إرمها فوراً
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 02:48:00 صباحاً

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هذا النوع من البطاطس يسبب الوفاة.. إرمها فوراً
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*يمن برس - متابعات
تعد البطاطس من أجمل الأكلات التى يعشقها الكبار والصغار ولكن للأسف توجد أنواع سيئة فى بعض الأسواق التي تشكل خطورة على الصحة عند تناولها فعلينا معرفة الأنواع الجيدة من السيئة قبل الذهاب للسوق حتى نتجنب الوقوع في الغش التجاري.

قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بكلية الزراعة في القاهرة، إن البطاطس الجيدة تكون خالية من أي بقع أو شوائب أو ثقوب أو اى مظهر أو ملمح غريب ولكن تتفاوت خطورة هذه الأنواع من العلامات فى البطاطس من نوع لآخر فبعضها يحدث ضرر عند تناول كمية قليلة منه والبعض الاخر لايظهر أى مشاكل إلا بعد مرور فترة. 

وأضافت "سماح" أن من أخطر أنواع العلامات الغريبة فى البطاطس هي ظهور بقعة أو عدة بقع باللون البنفسجي أو "الموف" فهي تحتوي على مواد خطيرة وسامة ويجب الامتناع عن تناولها نهائيا لأنها قد تؤدي للوفاة.


وأوضحت "سماح" أن السبب فى ظهور هذا النوع من العلامات ذو اللون البنفسجي بسبب تركيز الماغنيسيوم العالي بها نتيجة سوء تسميد البطاطس أثناء الزراعة.

وشددت "سماح" على القاء ثمرة البطاطس بأكملها حتى لوكانت البقع البنفسجي "الموف" محصورة فى جزء معين لأنها تهدد صحتنا بالخطر.


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خاص - يمن برس

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