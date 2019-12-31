هواوي تفاجئ عشاقها بخبر طال انتظاره

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*يمن برس - متابعات

ألمحت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي إلى أنها ستكون جاهزة قريبا لاستبدال تطبيقات غوغل ببدائلها الأصلية على هواتفها الذكية.



ويأتي هذا التحذير من هواوي في أعقاب شائعات نُشرت الأسبوع الماضي، مفادها أن الهاتف الذكي الرائد القادم للشركة، P40، سيُشحن في مارس 2020 بدون برامج غوغل، وفقا لروسيا اليوم.



وجاءت الخطوة هذه في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على علاقة غوغل مع شركة هواوي، حيث يُمنع بيع الهواتف الجديدة مع تطبيقات الشركة السابقة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألمحت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي إلى أنها ستكون جاهزة قريبا لاستبدال تطبيقات غوغل ببدائلها الأصلية على هواتفها الذكية.ويأتي هذا التحذير من هواوي في أعقاب شائعات نُشرت الأسبوع الماضي، مفادها أن الهاتف الذكي الرائد القادم للشركة، P40، سيُشحن في مارس 2020 بدون برامج غوغل، وفقا لروسيا اليوم.وجاءت الخطوة هذه في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة الأمريكية على علاقة غوغل مع شركة هواوي، حيث يُمنع بيع الهواتف الجديدة مع تطبيقات الشركة السابقة.







تكنولوجيا هواوي أندرويد



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