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بيان سعودي جديد بشأن الفنان اليمني صلاح الأخفش

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*يمن برس - متابعات خاصة

نفى مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة دعوة المطرب اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان.





وأكد المهرجان في بيانٍ نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على صفحته في “تويتر” أن فعالياته ليس من ضمنها أي حفل للمطرب المذكور.





وكان ناشطون سعوديون أعربوا عن رفضهم استضافة الأخفش وإحيائه لحفل غنائي في مدينة ضمن فعاليات مهرجان أنغامي كما أعلن الأخير.



وتداول الناشطون مقاطع من أغنية سابقة للأخفش، هاجم فيها السعودية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" أن استضافة الفنان صلاح الأخفش لإحياء حفل مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة أمر غير مقبول.





وكان الأخفش أعلن عبر حسابه على تويتر أنه سيحيي حفلاً في 2 يناير ضمن احتفالية "مهرجان أنغامي الترفيهي" في حي الوزيرية مقابل الاستاد الرياضي بجدة.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفى مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة دعوة المطرب اليمني صلاح الأخفش لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان.وأكد المهرجان في بيانٍ نشره رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على صفحته في “تويتر” أن فعالياته ليس من ضمنها أي حفل للمطرب المذكور.وكان ناشطون سعوديون أعربوا عن رفضهم استضافة الأخفش وإحيائه لحفل غنائي في مدينة ضمن فعاليات مهرجان أنغامي كما أعلن الأخير.وتداول الناشطون مقاطع من أغنية سابقة للأخفش، هاجم فيها السعودية والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" أن استضافة الفنان صلاح الأخفش لإحياء حفل مهرجان أنغامي الترفيهي بجدة أمر غير مقبول.وكان الأخفش أعلن عبر حسابه على تويتر أنه سيحيي حفلاً في 2 يناير ضمن احتفالية "مهرجان أنغامي الترفيهي" في حي الوزيرية مقابل الاستاد الرياضي بجدة.







السعودية الاخفش أنغامي



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