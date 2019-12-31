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قصف مدفعي حوثي عنيف يستهدف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي

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*يمن برس - متابعة خاصة



قصفت مليشيات الحوثي بشكل عنيف مساء الإثنين، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة، بالقذائف المدفعية.



وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 .



وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت النار على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف .



وأشارت المصادر، إلى قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص متقطعة استهدفت المواقع خلال ساعات المساء، باستخدام الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قصفت مليشيات الحوثي بشكل عنيف مساء الإثنين، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة، بالقذائف المدفعية.وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت المواقع من مناطق تمركزها بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 .وأضافت المصادر، أن عناصر المليشيات فتحت النار على مواقع القوات المشتركة في المنطقة نفسها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل مكثف .وأشارت المصادر، إلى قيام مسلحي المليشيا بعمليات قنص متقطعة استهدفت المواقع خلال ساعات المساء، باستخدام الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا .







قصف مدفعي الحديدة المليشيات الحوثية القوات المشتركة



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