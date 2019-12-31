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الوزير عسكر يكشف عن اختطاف الحوثيين لأكثر من 270 امرأة
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 10:56:00 صباحاً

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الوزير عسكر يكشف عن اختطاف الحوثيين لأكثر من 270 امرأة
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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف وزير حقوق الإنسان محمد عسكر قيام مليشيات الحوثي باختطاف أكثر من 270 امرأة عن طريق منظمات نسوية تابعة لهم، وتعرضهن للتعذيب وتلفيق تهم تتعلق بالشرف.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية أن "المرأة بصفة عامة من الفئات الأكثر ضعفا وتأثرا في حالات الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإما أن تكون قد فقدت زوجها أو ابنها أو أبيها، وفي بعض الأحيان تتحول المرأة إلى العائل الوحيد للأسرة".

وتابع الوزير "هناك أكثر من270 امرأة يمنية تم اختطافهن من قبل الميليشيات الحوثية، وخطف النساء لم يحدث إلا في عهد ميليشيات الحوثي عن طريق ميليشيات نسوية تسمى زينبيات وهي التي تقوم بتلك العمليات".

وأضاف عسكر أن بعض النساء اللاتي يتم اختطافهن يتم توجيه تهم لهن تتعلق بالجرائم الأخلاقية، وتكون في النهاية واحدة من ضحايا الشرف".


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خاص - يمن برس

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