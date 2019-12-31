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مقتل قيادي حوثي في صنعاء بحقيبة متفجرة
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 11:38:00 صباحاً

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مقتل قيادي حوثي في صنعاء بحقيبة متفجرة

*يمن برس - متابعة خاصة
قتل قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، إثر انفجار طرْدٍ متفجر أرسل إليه في منزله بحي الصافية وسط العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وذكرت مصادر محلية إن الحوثي المدعو علي الشرفي، لقي مصرعه في منزله عند قيامه بفتح طرد أرسل إليه كهدية. 

وأوضحت المصادر أن الطرد عبارة عن حقيبة "ملازم" عنونت بـ"ملازم القسم الجهادي"، وانفجرت عند فتحه لها مما أدى إلى مقتله وانفصال رأسه عن جسده.

وتزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.


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خاص - يمن برس

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