متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية ببغداد (صور)

*يمن برس - متابعة خاصة
يحاول متظاهرون في العاصمة العراقية بغداد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على قصفها الأحد مواقع لحزب الله العراقي.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، بقيام عدد من المحتجين بمهاجمة البوابة الرئيسية لمقر السفارة الأميركية في بغداد، بعد قليل من توافد أنباء عن مغادرة السفير الأميركي ومن تبقى من موظفي السفارة عبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.
وقالت إن المتظاهرين تجمعوا أمام السفارة للاحتجاج على الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقية الأحد.
وقالت وكالة "رويترز" إن محتجين وعناصر من ميليشيات مسلحة تجمعوا منذ الصباح أمام السفارة الأميركية ببغداد، فيما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" بأن محتجين يحاولون اقتحام السفارة للاحتجاج على القصف.
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