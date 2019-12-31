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محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها بعد مغادرة السفير والطاقم "صور"
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 01:41:00 مساءً

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محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها بعد مغادرة السفير والطاقم "صور"
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*يمن برس - متابعة خاصة

اقتحم محتجون عراقيون يحملون أعلام حزب الله العراقي، البوابة الرئيسية للسفارة الأميركية في بغداد، وأحرقوا إحدى بوابات السفارة ومقار الحماية الأمنية وأعلاما وحطموا كاميرات مراقبة.

وتمكن المحتجون المشاركون في موكب تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ25 الذين قضوا في الغارات الأميركية، من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وتدخل عناصر الأمن العراقيون عند بوابة السفارة فيما لجأ المتظاهرون إلى العنف.

وأظهرت لقطات مصورة من هناك قيس الخزعلي وهادي العامري، زعيمي ميليشيات العصائب وبدر، يقودان اقتحام السفارة الأميركية. كما انضم أبو مهدي المهندس وحميد الجزائري زعيم ميليشيات الخراساني لمحاولات اقتحام السفارة الأميركية.

يأتي ذلك بعد قليل من توافد أنباء عن مغادرة السفير الأميركي ماثيو مويلر ومن تبقى من موظفي السفارة غبر مطار بغداد لمكان غير معلوم.
يمن برس - محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها بعد مغادرة السفير والطاقم "صور"

يمن برس - محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها بعد مغادرة السفير والطاقم "صور"

يمن برس - محتجون يقتحمون السفارة الأمريكية ببغداد ويحرقونها بعد مغادرة السفير والطاقم "صور"



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خاص - يمن برس

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