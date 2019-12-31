اشتعال فتيل المواجهات بين قيادات حوثيــة في صعــدة

*يمن برس -صعدة
ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات وصفت بـ"العنيفة" اندلعت بين قياديين في ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة صعدة (شمال اليمن) معقل الميليشيا.
وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي المدعو زيد الطالبي ومجاميع أخرى تتبع القيادي المدعو "العواوي" وسط مدينة صعدة أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص من كلا الطرفان.
وأشار المصادر إلى أن وساطات حوثية عليا بقيادة المدعو "أبو يحيى الرزامي" تدخلت لتهدئة الوضع بين الطرفين ومحاولة نزع فتيل المواجهات.
ويعد القيادي أبو يحيى الرزامي أحد المتهمين البارزين في قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 4 ديسمبر 2017 عقب دعوة الأخير إلى الإنتفاضة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
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