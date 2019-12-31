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أول تعليق من ترامب على أحداث السفارة الأمريكية في العراق

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دونالد ترامب

*يمن برس -متابعة خاصة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا أنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".



وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولا أمريكيا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما. الآن إيران تدبر هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".





​وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مراسلها قوله إن "المحتجين أشعلوا حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد بعد أن تجمهر المئات منهم عند البوابة الخارجية للسفارة داخل المنطقة الخضراء".



وتابع: أن "ذلك جاء بعد أن شارك الآلاف في مراسم تشييع جنائز عناصر الحشد الذين قتلوا بالغارة الأمريكية".



وأعلنت كتائب حزب الله، في وقت سابق، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.



وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول من أمس.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا أنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولا أمريكيا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما. الآن إيران تدبر هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".​وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مراسلها قوله إن "المحتجين أشعلوا حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد بعد أن تجمهر المئات منهم عند البوابة الخارجية للسفارة داخل المنطقة الخضراء".وتابع: أن "ذلك جاء بعد أن شارك الآلاف في مراسم تشييع جنائز عناصر الحشد الذين قتلوا بالغارة الأمريكية".وأعلنت كتائب حزب الله، في وقت سابق، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول من أمس.







ترامب السفارة الأمريكية إيران



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