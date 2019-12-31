 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أول تعليق من ترامب على أحداث السفارة الأمريكية في العراق
أول تعليق من ترامب على أحداث السفارة الأمريكية في العراق
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 03:58:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
دونالد ترامب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
دونالد ترامب

*يمن برس -متابعة خاصة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إيران بتدبير الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا أنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولا أمريكيا، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما. الآن إيران تدبر هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".


​وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد، أثناء احتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مراسلها قوله إن "المحتجين أشعلوا حريقا في السياج الخارجي للسفارة الأمريكية في بغداد بعد أن تجمهر المئات منهم عند البوابة الخارجية للسفارة داخل المنطقة الخضراء".

وتابع: أن "ذلك جاء بعد أن شارك الآلاف في مراسم تشييع جنائز عناصر الحشد الذين قتلوا بالغارة الأمريكية".

وأعلنت كتائب حزب الله، في وقت سابق، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الأمريكية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.

وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المحتجين أقدموا على حرق العلم الأمريكي أمام السفارة، وذلك تنديدا بالضربات الأمريكية التي استهدفت مقار "الحشد الشعبي" أول من أمس.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
381
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©