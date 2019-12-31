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الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ 10 سنوات
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 06:28:00 مساءً

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الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ 10 سنوات
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*يمن برس -متابعة خاصة
حققت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ارتفاعات وصلت إلى أعلى مستويات لها في أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب ضعف الدولار.

ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية".

ووصل الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر/ أيلول عند 1525.20 دولار وصعد 0.6 بالمئة إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1527.60 دولار.
وحقق المعدن الأصفر حوالي 19 في المئة هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعا في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، التي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.

وفي سياق متصل تراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام قبل أن يتوقف، ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة فرصة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


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خاص - يمن برس

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