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بتهمة الخيانة العظمى..محكمة الحوثيين تقضي بإعدام الرئيس هادي ورئيس حكومته ووزير الخارجية السابق
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 07:35:00 مساءً

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بتهمة الخيانة العظمى..محكمة الحوثيين تقضي بإعدام الرئيس هادي ورئيس حكومته ووزير الخارجية السابق
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*يمن برس -متابعات
أصدرت المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء حكمــا بإعدام كلا من الرئيس هادي، ورئيس وزرائه معين عبدالملك بالإضافة إلى وزير الخارجية السابق خالد اليماني ومصادرة أموالهم داخل الجمهورية اليمنية.

وأدانت المحكمة، وزير الخارجية السابق خالد اليماني والرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك، بتهمة الخيانة العظمى، وفقا لوكالة "سبأ" الحوثية.


وهذه المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة الخاضعة للحوثيين حكما بحق رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة.


يشار إلى أن رؤساء المحاكم واعضاء النيابة العامة بصنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يستلمون رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.


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خاص - يمن برس

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