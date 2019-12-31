قوات سودانية تغادر معسكري العلم وبلحاف بشبوة وهذي وجهتها

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*يمن برس - شبوة

غادرت القوات السودانية المتمركزة في معسكري العلم وبلحاف بمحافظة شبوة جنوبي شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد أبلغت السلطات المحلية بالمحافظة عن خروج قوة عسكرية من معسكري العلم وبلحاف مقر اللذين تتمركز فيهما قوات إماراتية في طريقها إلى المكلا.

وأكدت المصادر أن القوات السودانية المكلفة بحماية الأبراج تم استبدالها بجنود من قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قال مطلع ديسمبر الجاري أن بلاده قلصت عدد قواتها في اليمن من 15 ألف إلى 5 آلاف.