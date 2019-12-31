الحوثي يوجه رسالة عاجلة للتحالف.. وهذه فحواها

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*يمن برس - متابعة خاصة

دعا القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، مساء الإثنين التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إلى اتخاذ خطوات جادة وعملية لتحقيق السلام في البلاد.

وقال الحوثي، وهو عضو مايسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للمليشيات، إن "لغة السلام لغة مفهومة يعيها الجميع من خلال التصرفات العقلانية والإيمان العالي بها يظهره الصوت المسموع والمرتفع".

وأضاف أن "الخطوات الجادة هي المقياس الحقيقي للتفاعل العملي"، معتبرا ما عداها مجرد "تجريف للهواء لا صحة له".

وأكد الحوثي أن "كل فعل يقابله رد فعل مساو له في القوة ومواز له في الاتجاه".

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، عن مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات على السعودية، داعياً الرياض إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.