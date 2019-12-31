الحوثيون يعترفون بمقتل قادة ميدانيين بارزين في صعدة

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*يمن برس - صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي، اليوم، بمقتل قائدين عسكريين ينتميان لمحافظة صعدة معقل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في معارك ضد الجيش الوطني.

وشيعت المليشيات العقيد برقان مطلق يحيى راشد ثالبة، والنقيب أسامة خالد يحيى البرطي، بعد الصلاة عليهما في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، وتم دفنهما في محافظة صعدة، وفق ما نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات.

ولم تكشف المليشيات مكان وتفاصيل مقتل الرجلين، لكنها قالت بأنهما قتلا في معارك ضد قوات العدوان، في إشارة لقوات التحالف والجيش الوطني.