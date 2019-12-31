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(بالصور)..وقفة احتجاجية تندد بنهب الأراضي والاعتداء على الممتلكات العامة في المكلا

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وقفة احتجاجية في المكلا

*يمن برس -حضرموت

نفذ مواطنون بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن) وقفة احتجاجية أمام المجمع القاضي تنديدا بنهب الأراضي والمصالح العامة بالمحافظة.



وطالب المحتجون السلطة المحلية والقضائية في ساحل حضرموت بتحمل مسؤوليتها القانونية والتدخل لوقف العبث والبيع بدون وجه حق في أرض الدواجن بفوة غرب المكلا من قبل نافذين وسماسرة.

ودعا المحتجون لتحويل الموقع إلى مصالح عامة.





وفي وقت سابق قال الصحفي عوض كشميم إن ملف مشروع أرض الدواجن غرب المكلا يتعرض للعبث والنهب المنظم، منوها إلى أن 2700 قطعة أرض نهبت مقابل 1350 قطعة أرض للفاسدين.



يشار إلى أن أرض الدواجن بالفوه تتبع وزارة الزراعة بموجب وثائق رسمية منذ التسعينيات، حيث كان يقع عليها مشروع اقتصادي وإستراتيجي لإنتاج الدواجن والبيض ويشكل اكتفاءً ذاتيا لحضرموت.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفذ مواطنون بالمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن) وقفة احتجاجية أمام المجمع القاضي تنديدا بنهب الأراضي والمصالح العامة بالمحافظة.وطالب المحتجون السلطة المحلية والقضائية في ساحل حضرموت بتحمل مسؤوليتها القانونية والتدخل لوقف العبث والبيع بدون وجه حق في أرض الدواجن بفوة غرب المكلا من قبل نافذين وسماسرة.ودعا المحتجون لتحويل الموقع إلى مصالح عامة.وفي وقت سابق قال الصحفي عوض كشميم إن ملف مشروع أرض الدواجن غرب المكلا يتعرض للعبث والنهب المنظم، منوها إلى أن 2700 قطعة أرض نهبت مقابل 1350 قطعة أرض للفاسدين.يشار إلى أن أرض الدواجن بالفوه تتبع وزارة الزراعة بموجب وثائق رسمية منذ التسعينيات، حيث كان يقع عليها مشروع اقتصادي وإستراتيجي لإنتاج الدواجن والبيض ويشكل اكتفاءً ذاتيا لحضرموت.







وقفة احتجاجية المكلا نهب الأراضي



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