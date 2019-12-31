الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نقابة الصحفيين تندد بتحريض بن بريك على الصحفيين في عدن

نقابة الصحفيين تندد بتحريض بن بريك على الصحفيين في عدن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين تحريض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على الصحفيين في عدن واصفة الأمر بالخطير.







وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها تابعت بأسف بالغ التحريض الخطير الذي صدر عن بن بريك في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على صحفيين في عدن اتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن.



وعبرت النقابة عن ادانتها لكل أشكال التحريض ضد الصحفيين والتعامل معهم كهدف سهل ما يلحق بهم الأذى.



وأكدت النقابة على ضرورة حماية الصحافة والصحفيين وتوفير البيئة الآمنة لممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسئولية.



ودعت النقابة كافة الاطراف المتصارعة التوقف عن حملات التحريض ضد الصحفيين الذين تحولوا إلى ضحايا في هذه الحرب التي استهدفت الصحافة بدرجة رئيسية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين تحريض نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على الصحفيين في عدن واصفة الأمر بالخطير.وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها تابعت بأسف بالغ التحريض الخطير الذي صدر عن بن بريك في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على صحفيين في عدن اتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن.وعبرت النقابة عن ادانتها لكل أشكال التحريض ضد الصحفيين والتعامل معهم كهدف سهل ما يلحق بهم الأذى.وأكدت النقابة على ضرورة حماية الصحافة والصحفيين وتوفير البيئة الآمنة لممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسئولية.ودعت النقابة كافة الاطراف المتصارعة التوقف عن حملات التحريض ضد الصحفيين الذين تحولوا إلى ضحايا في هذه الحرب التي استهدفت الصحافة بدرجة رئيسية.







نقابة الصحفيين عدن بن بريك



شارك الخبر أصدقاءك:



219

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







