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شاهد بالفيديو.. كيف احتفل أبناء المهرة بتعافي السلطان قابوس

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*يمن برس - خاص

















احتفل أبناء محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ببيان البلاط السلطاني العماني الذي أكد أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بحالة صحية مستقرة.



وأظهر فيديو مصور تداوله ناشطون مساء اليوم، إطلاق أبناء المهرة الأعيرة النارية في الهواء فرحاً بالبيان السطاني الذي نفى الشائعات المتداولة حول وفاة السلطان قابوس.



وكان ديوان البلاط السلطاني العماني أصدر في وقت سابق اليوم بيانا، نشره التلفزيون العماني الرسمي، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة ويتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.



وتربط سلطنة عمان علاقة وثيقة وأزلية مع أبناء محافظة المهرة الواقعة على حدودها ويحظى المهريون بامتيازات كبيرة أهمها التنقل الحر من وإلى السلطنة عبر منفذي صرفيت وشحن الحدوديين.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك احتفل أبناء محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ببيان البلاط السلطاني العماني الذي أكد أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان بحالة صحية مستقرة.وأظهر فيديو مصور تداوله ناشطون مساء اليوم، إطلاق أبناء المهرة الأعيرة النارية في الهواء فرحاً بالبيان السطاني الذي نفى الشائعات المتداولة حول وفاة السلطان قابوس.وكان ديوان البلاط السلطاني العماني أصدر في وقت سابق اليوم بيانا، نشره التلفزيون العماني الرسمي، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة ويتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.وتربط سلطنة عمان علاقة وثيقة وأزلية مع أبناء محافظة المهرة الواقعة على حدودها ويحظى المهريون بامتيازات كبيرة أهمها التنقل الحر من وإلى السلطنة عبر منفذي صرفيت وشحن الحدوديين.







المهرة عمان قابوس



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