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إشهار فرع مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبـي في سقطرى

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*يمن برس -سقطرى

أقيم اليوم الثلاثاء، حفل إشهار فرع مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، في سقطرى.



وحضر الحفل شيخ مشائخ سقطرى وعضو مجلس الإنقاذ الوطني، الشيخ بن ياقوت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في سقطرى.



وانتخبت الهيئة العمومية لمجلس الإنقاذ الوطني قيادة المجلس في سقطرى كالتالي:

علي سعد سالمين رئيسا.

عبدالله البشمي، نائبا للرئيس.

صالح سعيد الحجار، أمينا عاما.

أنيس عيسى أحمد، دائرة المالية.

نورا سالم عفان، دائرة المرأة.

أحمد سليمان دعيلي، دائرة الشباب.



وخلال الحفل، ألقى بن ياقوت كلمة نقل فيها للحضور تحايا قيادة مجلس الإنقاذ الوطني، مباركا إشهار فرع المجلس في سقطرى.



وقال بن ياقوت إن "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي يسعى لحفظ السيادة والكرامة والمساواة والشراكة، و سقطرى دوماً تدعو إلى السلام وستبقى كذلك".



وأكد بن ياقوت، "وقوفه مع كل من يعمل لحفظ الأمن والاستقرار في سقطرى خاصة واليمن عامة تحت مظلة الحوار والشراكة".



ودعا بن ياقوت إلى "إبقاء سقطرى على صبغتها الجميلة وذلك من خلال تجنيبها لكل أشكال الصراعات والنزاعات ورفض أي تدخلات خارجية لا تخدم مصلحة الوطن".



وأعرب الشيخ بن ياقوت عن أمله في أن يساهم تدشين مجلس الإنقاذ الجنوبي الوطني اليمني في سقطرى، بتوحيد "الجهود ومعالجة قضايا الوطن من التفكك الذي ينخر الوطن والحفاظ على سيادته"





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقيم اليوم الثلاثاء، حفل إشهار فرع مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، في سقطرى.وحضر الحفل شيخ مشائخ سقطرى وعضو مجلس الإنقاذ الوطني، الشيخ بن ياقوت، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في سقطرى.وانتخبت الهيئة العمومية لمجلس الإنقاذ الوطني قيادة المجلس في سقطرى كالتالي:علي سعد سالمين رئيسا.عبدالله البشمي، نائبا للرئيس.صالح سعيد الحجار، أمينا عاما.أنيس عيسى أحمد، دائرة المالية.نورا سالم عفان، دائرة المرأة.أحمد سليمان دعيلي، دائرة الشباب.وخلال الحفل، ألقى بن ياقوت كلمة نقل فيها للحضور تحايا قيادة مجلس الإنقاذ الوطني، مباركا إشهار فرع المجلس في سقطرى.وقال بن ياقوت إن "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي يسعى لحفظ السيادة والكرامة والمساواة والشراكة، و سقطرى دوماً تدعو إلى السلام وستبقى كذلك".وأكد بن ياقوت، "وقوفه مع كل من يعمل لحفظ الأمن والاستقرار في سقطرى خاصة واليمن عامة تحت مظلة الحوار والشراكة".ودعا بن ياقوت إلى "إبقاء سقطرى على صبغتها الجميلة وذلك من خلال تجنيبها لكل أشكال الصراعات والنزاعات ورفض أي تدخلات خارجية لا تخدم مصلحة الوطن".وأعرب الشيخ بن ياقوت عن أمله في أن يساهم تدشين مجلس الإنقاذ الجنوبي الوطني اليمني في سقطرى، بتوحيد "الجهود ومعالجة قضايا الوطن من التفكك الذي ينخر الوطن والحفاظ على سيادته"







سقطرى الإنقاذ الوطني ياقوت



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