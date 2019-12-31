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الأول من نوعه.."الكويت" تبيع أول شحنة ديزل منخفض الكبريت

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مدينة الكويت

*يمن برس -وكالات

أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، بيع أول شحنة من الديزل "Diesel 10 ppm" منخفض الكبريت.



وكشفت الشركة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أن "?ذه الشحنة سیتم تصدیر?ا خلال ش?ر ینایر/ كانون الثاني 2020، إذ تعد باكورة إنتاج الدیزل ذو المحتوى الكبریتي المنخفض والمطابق للمواصفات العالمیة".





وأشارت الشركة إلى "أن ?ذا الإنجاز یأتي بعد البدء بتشغیل وحدات مشروع الوقود البیئي النظیف في مصافي شركة البترول الوطنیة".





وكانت نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلت عن نائب الرئیس التنفیذي للمشاري والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، قوله إن "الشركة ستبدأ اعتبار من یوم غد الأربعاء تطبیق مجموعة من الاشتراطات والمعاییر التي وضعت?ا المنظمة البحریة الدولیة ما یجعل منتج?ا من ?ذه المادة متوافقا مع متطلبات السوق العالمیة".



وأضاف العجمي أن "المنظمة كانت قد أقرت أخیرا خفض نسبة الكبریت في وقود السفن من 5.2 في المئة إلى 5.0 في المئة، و?و خفض حاد یعد الأول من نوعه منذ سنوات".



وأشار العجمي إلى أن "?ذا التوجه الجدید وضع المنتجین أمام تحد كبیر، إذ توجب علی?م القیام بعملیات تطویر وتحدیث واسعة لوحدات الإنتاج لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة".



وأوضح أن مؤسسة البترول الوطنیة حققت إنجازا م?نیا بنجاح?ا في تطویر منشآت?ا وجعل?ا قادرة على إنتاج الوقود منخفض الكبریت بمواصفات بیئیة وفنیة عالیة تجاوزت المواصفات المطلوبة.



وأفاد بأن الشركة تعد بذلك من أوائل المنتجین العالمیین الذین أعلنوا عن قدرت?م التصنیعیة على إنتاج ?ذا النوع من الوقود ذي الجودة والقیمة السعریة العالیة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، بيع أول شحنة من الديزل "Diesel 10 ppm" منخفض الكبريت.وكشفت الشركة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، أن "?ذه الشحنة سیتم تصدیر?ا خلال ش?ر ینایر/ كانون الثاني 2020، إذ تعد باكورة إنتاج الدیزل ذو المحتوى الكبریتي المنخفض والمطابق للمواصفات العالمیة".وأشارت الشركة إلى "أن ?ذا الإنجاز یأتي بعد البدء بتشغیل وحدات مشروع الوقود البیئي النظیف في مصافي شركة البترول الوطنیة".وكانت نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، نقلت عن نائب الرئیس التنفیذي للمشاري والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي، قوله إن "الشركة ستبدأ اعتبار من یوم غد الأربعاء تطبیق مجموعة من الاشتراطات والمعاییر التي وضعت?ا المنظمة البحریة الدولیة ما یجعل منتج?ا من ?ذه المادة متوافقا مع متطلبات السوق العالمیة".وأضاف العجمي أن "المنظمة كانت قد أقرت أخیرا خفض نسبة الكبریت في وقود السفن من 5.2 في المئة إلى 5.0 في المئة، و?و خفض حاد یعد الأول من نوعه منذ سنوات".وأشار العجمي إلى أن "?ذا التوجه الجدید وضع المنتجین أمام تحد كبیر، إذ توجب علی?م القیام بعملیات تطویر وتحدیث واسعة لوحدات الإنتاج لكي تتمكن من مواكبة المواصفات المطلوبة".وأوضح أن مؤسسة البترول الوطنیة حققت إنجازا م?نیا بنجاح?ا في تطویر منشآت?ا وجعل?ا قادرة على إنتاج الوقود منخفض الكبریت بمواصفات بیئیة وفنیة عالیة تجاوزت المواصفات المطلوبة.وأفاد بأن الشركة تعد بذلك من أوائل المنتجین العالمیین الذین أعلنوا عن قدرت?م التصنیعیة على إنتاج ?ذا النوع من الوقود ذي الجودة والقیمة السعریة العالیة.







الكويت ديزل منخفض الكبريت



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