الأرصاد يحذر من تغيرات مناخية وشيكة خلال الساعات القادمة

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*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً بارداً على المرتفعات الجبلية، خاصة محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من إب والضالع.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الطقس سيكون بارد نسبياً على الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر، ولكن أقل برودة من الأيام الماضية.

وحذر المركز قاطني المحافظات المذكورة خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.