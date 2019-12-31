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رقم مخيف.. تعرف على فارق سعر الريال بين صنعاء وعدن
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 10:20:00 مساءً

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رقم مخيف.. تعرف على فارق سعر الريال بين صنعاء وعدن
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*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني ارتفاعها الطفيف أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الثلاثاء، في حين تواصل انخفاضها في عدن

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:



صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 578.5  ريال
بيع: 581 ريال

الريال السعودي

شراء: 152.4 ريال
شراء: 153 ريال

 
عدن:

الدولار الأمريكي

شراء: 608 ريال
بيع: 611 ريال

الريال السعودي

شراء: 160  ريال
بيع: 160.5 ريال


 


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خاص - يمن برس

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