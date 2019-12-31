|
رقم مخيف.. تعرف على فارق سعر الريال بين صنعاء وعدن
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 10:20:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني ارتفاعها الطفيف أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة بصنعاء مساء اليوم الثلاثاء، في حين تواصل انخفاضها في عدن
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 578.5 ريال
بيع: 581 ريال
الريال السعودي
شراء: 152.4 ريال
شراء: 153 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 608 ريال
بيع: 611 ريال
الريال السعودي
شراء: 160 ريال
بيع: 160.5 ريال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: