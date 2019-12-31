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مفاجأة صادمة.. «آيفون» أكثر عرضة للاختراق من أندرويد بمقدار 167 مرة
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 11:11:00 مساءً

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مفاجأة صادمة.. «آيفون» أكثر عرضة للاختراق من أندرويد بمقدار 167 مرة

*يمن برس - متابعات

كشفت دراسة حديثة أن أجهزة الآيفون أكثر عرضة للقرصنة والإختراق بمقدار 167 مرة مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

وأجرت “شركة Case24” البريطانية للأبحاث؛ تحليل بيانات البحث الشهري على جوجل في المملكة المتحدة لمعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بالبحث عن معلومات تساعدهم في اختراق الهواتف الذكية وحتى التطبيقات.

ووجدت الشركة أن أكثر من 10 آلاف مستخدماً قاموا بالبحث عن كيفية اختراق أجهزة أيفون مقارنة بـ700 عملية بحث لاختراق هواتف أندرويد.

وبحسب “موقع fossbytes” الأمريكي، تشير النتائج إلى أن عمليات البحث عن اختراق هواتف أندرويد المختلفة كانت قليلة جداً، مع ملاحظة أن تلك النتائج الخاصة بالدراسة والتي قد تكون مستندة لطرق منهجية ليست مقنعة بالمرة.

يذكر أن شركة Elcomsoft الروسية ادعت مؤخراً أنها تمكنت من تطوير أداة قادرة على الوصول إلى بيانات أي هاتف آيفون محمي، وأنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون وأيباد المقفلة




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خاص - يمن برس

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