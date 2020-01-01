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صنعاء تستفيق على حدث هام يضع الحوثيين في ورطة كبيرة
الاربعاء, 01 يناير, 2020 12:20:00 صباحاً

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صنعاء تستفيق على حدث هام يضع الحوثيين في ورطة كبيرة
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*يمن برس - صنعاء

أعلنت نقابة التجار اليمنيين بصنعاء، عن بدء إضراب جزئي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية بحق التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعت النقابة في بلاغ صحفي جميع التجار للإضراب بدء من يوم غداً 1 يناير 2020 ابتداء من الساعة 7 صباحاً حتى 12 ظهراً.

وأوضحت أن هذا الإجراء رسالة إلى الأطراف المعنية أن تكون سند وعون للتجار الذي يعاني من غرامات غير قانونية وجبايات ليست في القانون اليمني منها جمارك وتعسفات جمرك عفار ودفع التاجر مبالغ باهظة.

وأشارت إلى أن التجار يدفعون الجمارك مرتين، في الحدود اليمنية وأخرى في منفذ عفار التابع لحكومة الحوثيين والتي تصل إلى 3 مليون ريال تحت مسمى دعم الحكومة، بالإضافة إلى دفع تحسين على كل شاحنة في مداخل صنعاء بمبلغ 120 الف ريال.

وذكرت نقابة التجار أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة تقوم بإجراءات تعسفية تعرقل التجار حيث تقوم بإتلاف الممتلكات.معتبرة ذلك تعدي على مال خاص لا يحق لها ذلك.

وأضافت أن هناك الكثير من المواضيع التي تعرقل التاجر سوف نخوضها في بيانات أخرى( ربما تشير إلى قرار ميليشيا الحوثي بمنع تداول العملة الجديدة).

وأكدت أن مطالبها واضحة وتهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطن الذي لم يجد مصدر دخل له في ظل الظروف الراهنة.




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خاص - يمن برس

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