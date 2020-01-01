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إمرأة تجذب باب الفاتيكان نحوها بشكل مفاجئ وهذا رد فعله
الاربعاء, 01 يناير, 2020 08:25:00 صباحاً

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إمرأة تجذب باب الفاتيكان نحوها بشكل مفاجئ وهذا رد فعله
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*يمن برس - متابعات

بدا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، منزعجا، يوم الثلاثاء، ، أثناء تراسه للصلاة في كاتدرائية القديس بطرس بالقاتيكان، بسبب امراة.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد اضطر البابا فرنسيس الذي بدا عليه الاستياء لتخليص يده بصعوبة من قبضة امرأة جذبته بشدة أثناء مروره على حشد اصطف لتحيته في ساحة القديس بطرس مساء الثلاثاء.

وقالت رويترز ان البابا، وبعد أن صافح طفلا أثناء سيره في الساحة الواقعة بمدينة الفاتيكان هم بالابتعاد عن الحشد لكن امرأة قريبة أمسكت بيده وجذبته إليها بقوة على نحو مفاجئ.

وأحتفل العالم وفي مقدمتهم المسيحيين، منتصف ليل الاربعاء، بالعام الميلادي الجديد2020.




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خاص - يمن برس

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