أحد نجوم منتخبنا الوطني يحترف في التشيك

*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن لاعب منتخبنا الوطني ونادي أهلي صنعاء رامي الوسماني أنه بصدد تجربة احترافية جديدة في التشيك.
وكشف اللاعب عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه وصل التشيك وسوف يخوض تجربة احترافية مع نادي ماس تابوراسكو التشيكي لكرة القدم.
وقال اللاعب بأنه تلقى العرض عبر مساعد مدرب المنتخب السابق بروجيك ميلو، عندما كان اللاعب رامي مع المنتخب في تصفيات آسيا الأخيرة العام الماضي في الإمارات.
ولم يكشف اللاعب تفاصيل أكثر عن حجم الراتب ومدة العقد الاحترافي في نادي ماس تابوراسكو التشيكي .
ويعد نادي ماس تابوراسكو أحد أندية الدرجة الثالثة في التشيك، ويدربه مساعد مدرب منتخبنا الوطني سابقا في نهائيات آسيا السيد بروجيك ميلو.
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