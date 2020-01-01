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إعلان أول حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في ذمار
الاربعاء, 01 يناير, 2020 11:59:00 صباحاً

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إعلان أول حالة وفاة بإنفلونزا الخنازير في ذمار
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار وفاة مواطن يسكن حي عزان جنوبي مدينة ذمار، متأثرًا بإنفلونزا الخنازير H1N1 .

وقال محمد الماوري نائب مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة إن مكتبه سجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير منذ تفشي الوباء في اليمن، ومؤكدًا أن حي عزان جنوبي مدينة ذمار والتي يسكن بها المصاب "باتت في حالة وباء".

داعيًا الجهات الرسمية والطبية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل السريع للحد من انتشار الوباء بين أبناء مدينة ذمار.

ويستقبل مستشفى ذمار العام، وعدد من المستشفيات الحكومية والأهلي يوميًا عشرات المصابين بالإنفلونزا، بينهم مصابون بإنفلونزا الخنازير H1N1.


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خاص - يمن برس

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