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المليشيا الحوثية تعلن الإفراج عن 6 جنود سعوديين وتسليمهم إلى هذه الجهة
الاربعاء, 01 يناير, 2020 02:15:00 مساءً

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أسرى
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أسرى

*يمن برس -صنعاء
أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، إفراجها عن ستة أسرى من الجنود السعوديين.

 ودعا المرتضى السعودية إلى خطوات مماثلة للإفراج عن بقية الأسرى.


وأواخر نوفمبر الماضي، أفرجت السعودية عن 128 حوثيا كانوا محتجزين لديها ونقلتهم على متن طائرة خاصة إلى مطار صنعاء الدولي.

وقال رئيس لجنة متابعة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى: "تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم ستة من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عنهم".

وأشار إلى أن الإفراج عن الأسرى السعوديين يأتي في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل.


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خاص - يمن برس

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