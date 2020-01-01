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انهيار مريع للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء(السعر اليوم)
الاربعاء, 01 يناير, 2020 03:07:00 مساءً

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انهيار مريع للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء(السعر اليوم)
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*يمن برس -خاص
سجلت الريال اليمني حالة من التراجع مع استقرار نسبي في تداولات أول أيام العام الميلادي الجديد 2020، في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابي .

وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 كما يلي :


أسعار الصرف في صنعاء:
الريال السعودي
شراء: 153-  152.5
بيع: 153.2 -  153.5

الدولار الأميركي
شراء: 576 - 580
بيع: 583 - 585

أسعار الصرف في عدن:
الريال السعودي
شراء: 160
بيع: 161

الدولار الأميركي
شراء: 608
بيع: 612


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خاص - يمن برس

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