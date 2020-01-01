|
انهيار مريع للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل استقرار نسبي في صنعاء(السعر اليوم)
الاربعاء, 01 يناير, 2020 03:07:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس -خاص
سجلت الريال اليمني حالة من التراجع مع استقرار نسبي في تداولات أول أيام العام الميلادي الجديد 2020، في العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابي .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 كما يلي :
أسعار الصرف في صنعاء:
الريال السعودي
شراء: 153- 152.5
بيع: 153.2 - 153.5
الدولار الأميركي
شراء: 576 - 580
بيع: 583 - 585
أسعار الصرف في عدن:
الريال السعودي
شراء: 160
بيع: 161
الدولار الأميركي
شراء: 608
بيع: 612
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: