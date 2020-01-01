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الجيش الوطني يلقي القبض على 10 من العناصر المطلوبة بعد محاصرتهم في شبوة
الاربعاء, 01 يناير, 2020 03:40:00 مساءً

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قوات الجيش في شبوة
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قوات الجيش في شبوة

*يمن برس -شبوة
ألقت قوات الجيش الوطني والأمن اليوم الأربعاء القبض على 10 عناصر من الخارجين عن القانون بعد محاصرتهم في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

 وحسب المركز الإعلامي للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن بشبوة فإن قوات الأمن تمكنت من القبض على  10 من المخربين في أحد المواقع بمنطقة الفرع بعد تطويق جميع المنافذ لمنطقتي الفرع والعف صباح اليوم.

ونقل المركز عن المصدر الأمني أن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وهذا ليس بغريب على أبناء قبائل لقموش وقبائل شبوة الذين يبحثون عن الأمن والأمان.


وكان "يمن برس" قد نشر في وقت سابق أن القوات الحكومية قامت بتأمن الخط في شبوة ومحاصرة مجموعة من المخربين والمطلوبين للأجهزة الأمنية على جرائم ارتكبوها خلال الفترة الماضية.


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خاص - يمن برس

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