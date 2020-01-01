الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الجيش الوطني يلقي القبض على 10 من العناصر المطلوبة بعد محاصرتهم في شبوة

الجيش الوطني يلقي القبض على 10 من العناصر المطلوبة بعد محاصرتهم في شبوة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

قوات الجيش في شبوة

*يمن برس -شبوة

ألقت قوات الجيش الوطني والأمن اليوم الأربعاء القبض على 10 عناصر من الخارجين عن القانون بعد محاصرتهم في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).



وحسب المركز الإعلامي للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن بشبوة فإن قوات الأمن تمكنت من القبض على 10 من المخربين في أحد المواقع بمنطقة الفرع بعد تطويق جميع المنافذ لمنطقتي الفرع والعف صباح اليوم.



ونقل المركز عن المصدر الأمني أن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وهذا ليس بغريب على أبناء قبائل لقموش وقبائل شبوة الذين يبحثون عن الأمن والأمان.





وكان "يمن برس" قد نشر في وقت سابق أن القوات الحكومية قامت بتأمن الخط في شبوة ومحاصرة مجموعة من المخربين والمطلوبين للأجهزة الأمنية على جرائم ارتكبوها خلال الفترة الماضية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ألقت قوات الجيش الوطني والأمن اليوم الأربعاء القبض على 10 عناصر من الخارجين عن القانون بعد محاصرتهم في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).وحسب المركز الإعلامي للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن بشبوة فإن قوات الأمن تمكنت من القبض على 10 من المخربين في أحد المواقع بمنطقة الفرع بعد تطويق جميع المنافذ لمنطقتي الفرع والعف صباح اليوم.ونقل المركز عن المصدر الأمني أن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وهذا ليس بغريب على أبناء قبائل لقموش وقبائل شبوة الذين يبحثون عن الأمن والأمان.وكان "يمن برس" قد نشر في وقت سابق أن القوات الحكومية قامت بتأمن الخط في شبوة ومحاصرة مجموعة من المخربين والمطلوبين للأجهزة الأمنية على جرائم ارتكبوها خلال الفترة الماضية.







شبوة عناصر تخريبية قوات الجيش



شارك الخبر أصدقاءك:



388

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







