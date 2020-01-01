الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / بعد فوزه على السعودية والتوجو..منتخب اليمن يتأهل إلى ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية بجدة

بعد فوزه على السعودية والتوجو..منتخب اليمن يتأهل إلى ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية بجدة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

تأهل منتخب الجالية اليمنية في جدة، عن مجموعته الثالثة إلى الدور ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية للجاليات في مدينة جدة السعودية.



وجاء تأهل جالية المنتخب اليمني بعد فوزين على (السعودية، توجو) وتعادل أمام مصر في المباريات الثلاث التي شهدها ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.



وتأهلت ثماني فرق من الأربع مجموعات لدور الربع نهائي، بعد أسبوعين حاسمة من المباريات، حيث تأهل من المجموعة (أ) منتخبات الكاميرون والنيجر، ومن المجموعة (ب) السنغال ونيجيريا، ومن المجموعة (ج) منتخبات اليمن ومصر، ومن مجموعة (د) سوريا وجزر القمر.



وسيبدأ دور الربع نهائي في البطولة يوم الجمعة 3 يناير 2020م، فيما سيكون النهائي وختام البطولة مساء يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .



وتشهد البطولة حضور العديد من الكشافين المنتمين إلى أندية أوروبية عملاقة حيث يراقبون الأداء والمواهب الناشئة بالدورة للظفر بمواهبها وتسويقها اوروبيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تأهل منتخب الجالية اليمنية في جدة، عن مجموعته الثالثة إلى الدور ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية للجاليات في مدينة جدة السعودية.وجاء تأهل جالية المنتخب اليمني بعد فوزين على (السعودية، توجو) وتعادل أمام مصر في المباريات الثلاث التي شهدها ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.وتأهلت ثماني فرق من الأربع مجموعات لدور الربع نهائي، بعد أسبوعين حاسمة من المباريات، حيث تأهل من المجموعة (أ) منتخبات الكاميرون والنيجر، ومن المجموعة (ب) السنغال ونيجيريا، ومن المجموعة (ج) منتخبات اليمن ومصر، ومن مجموعة (د) سوريا وجزر القمر.وسيبدأ دور الربع نهائي في البطولة يوم الجمعة 3 يناير 2020م، فيما سيكون النهائي وختام البطولة مساء يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .وتشهد البطولة حضور العديد من الكشافين المنتمين إلى أندية أوروبية عملاقة حيث يراقبون الأداء والمواهب الناشئة بالدورة للظفر بمواهبها وتسويقها اوروبيا.







الصداقة الدولية جاليات منتخب اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



264

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







