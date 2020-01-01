بعد فوزه على السعودية والتوجو..منتخب اليمن يتأهل إلى ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية بجدة
*يمن برس -متابعة خاصة
تأهل منتخب الجالية اليمنية في جدة، عن مجموعته الثالثة إلى الدور ربع النهائي في بطولة الصداقة الدولية للجاليات في مدينة جدة السعودية.
وجاء تأهل جالية المنتخب اليمني بعد فوزين على (السعودية، توجو) وتعادل أمام مصر في المباريات الثلاث التي شهدها ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وتأهلت ثماني فرق من الأربع مجموعات لدور الربع نهائي، بعد أسبوعين حاسمة من المباريات، حيث تأهل من المجموعة (أ) منتخبات الكاميرون والنيجر، ومن المجموعة (ب) السنغال ونيجيريا، ومن المجموعة (ج) منتخبات اليمن ومصر، ومن مجموعة (د) سوريا وجزر القمر.
وسيبدأ دور الربع نهائي في البطولة يوم الجمعة 3 يناير 2020م، فيما سيكون النهائي وختام البطولة مساء يوم الثلاثاء 7 يناير 2020م، على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة .
وتشهد البطولة حضور العديد من الكشافين المنتمين إلى أندية أوروبية عملاقة حيث يراقبون الأداء والمواهب الناشئة بالدورة للظفر بمواهبها وتسويقها اوروبيا.
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